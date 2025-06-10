Билайн теперь будет обрывать мошеннические звонки

Когда во время разговора приходит сообщение с кодом от банка или Госуслуг, система анализирует номер звонящего. Если алгоритмы определяют его как потенциально мошеннический, соединение немедленно обрывается. Это предотвращает ситуации, когда злоумышленники под видом сотрудников банка выманивают у людей конфиденциальную информацию.

Функция работает автоматически и не требует дополнительной платы или подключения. В ближайшее время Билайн планирует распространить аналогичную защиту на звонки через мессенджеры, где мошенники также активно используют методы социальной инженерии.

По словам представителей компании, новая система — это часть комплексного подхода к безопасности клиентов. Технология действует незаметно для пользователя, но эффективно блокирует потенциально опасные звонки.