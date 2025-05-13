Билайн запустил сервис быстрого возврата денег жертвам мошенников

Для возврата денег пользователю необходимо загрузить в приложении два документа: выписку со счета или карты, с которой произошло списание, и постановление из полиции. Максимальная сумма компенсации — 25 000 рублей в месяц. Сервис стал частью PRO-версии «Виртуального помощника», стоимость которой осталась неизменной — 149 рублей в месяц.

Как отметил генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин, компания уже несколько лет развивает инструменты защиты клиентов от мошенников. Новый сервис призван упростить процесс возврата средств, особенно в стрессовых ситуациях, когда важно минимизировать бюрократию. По его словам, безопасность финансов — ключевой приоритет, поэтому оператор интегрирует решения на всех этапах взаимодействия с клиентом.

PRO-версия «Виртуального помощника» также включает блокировку спам-звонков, запись и расшифровку разговоров, а также прием вызовов помощником, если абонент не может ответить. Новый уровень защиты доступен как новым, так и действующим пользователям подписки.

«Билайн» подчеркивает, что сервис не гарантирует 100% возврата средств — каждый случай рассматривается индивидуально.