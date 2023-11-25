Биофабрика на Кубани присоединится к проекту «Производительность труда»Которая производит жизненно важные лекарства
"Армавирская биофабрика" из Новокубанского района присоединилась к национальному проекту "Производительность труда", нацеленному на внедрение эффективных технологий производства, сообщили в администрации Краснодарского края, пишет РИА Новости.
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Предприятие, специализирующееся на производстве жизненно важных лекарств, войдет в программу, направленную на внедрение бережливых технологий. Соглашения о сотрудничестве были подписаны с краевым министерством экономики и региональным центром компетенций.
На биофабрике создадут специальную рабочую группу, а эксперты Регионального центра компетенций проведут обучающие тренинги по инструментам эффективного производства. Целью программы является выявление потенциала для роста и минимизация потерь.
Предприятие, выпускающее более 80 видов иммунобиологических препаратов, вступает в проект, направленный на улучшение производственных процессов и повышение эффективности производства важнейших медицинских препаратов.