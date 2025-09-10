В России
Опубликовано 10 сентября 2025, 17:55
1 мин.

Биологический возраст: создан первый открытый тест для проверки «часов старения»

Платформа объединяет крупнейший набор ДНК-данных
Ученые из института AIRI и Сколтеха разработали первую открытую платформу для сравнения алгоритмов, определяющих биологический возраст человека. Проект основан на крупнейшей базе данных по метилированию ДНК, которая объединяет свыше 17 тысяч образцов из 104 исследований.
Биологический возраст: создан первый открытый тест для проверки «часов старения»

© Ferra.ru

Биологический возраст отражает общее состояние здоровья и может заметно отличаться от паспортного. Если он выше хронологического, это связано с повышенными рисками заболеваний и сокращением продолжительности жизни. Существующие модели вычисляют этот показатель на основе эпигенетики, транскриптомики или анализов крови, однако ранее в науке не было единого стандарта для их сопоставления.

Авторы работы не только собрали и унифицировали данные, но и протестировали 13 популярных мировых моделей. Лидером стала система PhenoAge второго поколения, разработанная под руководством профессора Йельского университета Морган Левин. Второе место заняла модель GrimAge, созданная в лаборатории Стива Хорвата в Калифорнийском университете.

Практическое применение биологических часов включает оценку эффективности препаратов, направленных на замедление старения, мониторинг здоровья в клинических испытаниях, а также кластеризацию пациентов по рискам. Кроме того, подобные алгоритмы уже находят место в носимых устройствах и медицинских гаджетах, где они используются для расчета индекса здоровья.

Созданная платформа распространяется в формате open source, что позволяет ученым и компаниям по всему миру дорабатывать и применять инструменты в собственных исследованиях. По мнению авторов, такие разработки могут приблизить медицину к более точной оценке здоровья и прогнозированию долголетия.