Биологический возраст: создан первый открытый тест для проверки «часов старения»

Биологический возраст отражает общее состояние здоровья и может заметно отличаться от паспортного. Если он выше хронологического, это связано с повышенными рисками заболеваний и сокращением продолжительности жизни. Существующие модели вычисляют этот показатель на основе эпигенетики, транскриптомики или анализов крови, однако ранее в науке не было единого стандарта для их сопоставления.

Авторы работы не только собрали и унифицировали данные, но и протестировали 13 популярных мировых моделей. Лидером стала система PhenoAge второго поколения, разработанная под руководством профессора Йельского университета Морган Левин. Второе место заняла модель GrimAge, созданная в лаборатории Стива Хорвата в Калифорнийском университете.

Практическое применение биологических часов включает оценку эффективности препаратов, направленных на замедление старения, мониторинг здоровья в клинических испытаниях, а также кластеризацию пациентов по рискам. Кроме того, подобные алгоритмы уже находят место в носимых устройствах и медицинских гаджетах, где они используются для расчета индекса здоровья.

Созданная платформа распространяется в формате open source, что позволяет ученым и компаниям по всему миру дорабатывать и применять инструменты в собственных исследованиях. По мнению авторов, такие разработки могут приблизить медицину к более точной оценке здоровья и прогнозированию долголетия.