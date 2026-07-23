Биометрия сократила время посадки в российских аэропортах

Опубликовано 23 июля 2026, 20:311 мин.
Биометрия сократила время посадки в российских аэропортахЭксперимент запустили на рейсах «Аэрофлота»
Пассажиры, которые использовали биометрическое подтверждение личности при посадке на рейсы, стали проходить контрольные процедуры на 25−30% быстрее. Такие результаты получили за первый месяц эксперимента, сообщили в Центре биометрических технологий, пишет ТАСС.
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Испытания нового способа начались с 1 июня на рейсах «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом. По данным Центра биометрических технологий, в 99% случаев участники успешно прошли все этапы проверки с помощью биометрии.
В дальнейшем технологию планировали расширить на другие внутренние направления, включая рейсы из Санкт-Петербурга во Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Нижний Новгород и Сочи. Новая технология уже используется на десятках маршрутов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия».