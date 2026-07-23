В России
Опубликовано 23 июля 2026, 20:31
1 мин.

Биометрия сократила время посадки в российских аэропортах

Эксперимент запустили на рейсах «Аэрофлота»
Пассажиры, которые использовали биометрическое подтверждение личности при посадке на рейсы, стали проходить контрольные процедуры на 25−30% быстрее. Такие результаты получили за первый месяц эксперимента, сообщили в Центре биометрических технологий, пишет ТАСС.
Биометрия сократила время посадки в российских аэропортах

© Ferra.ru

Испытания нового способа начались с 1 июня на рейсах «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом. По данным Центра биометрических технологий, в 99% случаев участники успешно прошли все этапы проверки с помощью биометрии.

В дальнейшем технологию планировали расширить на другие внутренние направления, включая рейсы из Санкт-Петербурга во Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Нижний Новгород и Сочи. Новая технология уже используется на десятках маршрутов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#биометрия
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Биометрия сократила время посадки в российских аэропортах