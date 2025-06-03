Биометрия заменит паспорта в российских аэропортах к 2030 году

Сейчас технология проходит тестирование. Специальные кабины будут идентифицировать пассажиров по биометрическим данным. После завершения испытаний начнется процесс сертификации и постепенного внедрения системы.

В Шереметьево уже используют биометрию на пограничном контроле. С 2021 года работают 10 кабин, распознающих данные из загранпаспортов новых образцов. В этом году аэропорт планирует установить еще 10 таких устройств.

Новая система должна сделать процесс прохождения контроля быстрее и удобнее. Пассажирам больше не придется доставать документы.