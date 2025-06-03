Биометрия заменит паспорта в российских аэропортах к 2030 году

Опубликовано 03 июня 2025, 19:131 мин.
Биометрия заменит паспорта в российских аэропортах к 2030 годуПассажиры смогут проходить досмотр без документов
К 2029−2030 годам в российских аэропортах может появиться система, позволяющая пассажирам проходить предполетный досмотр без предъявления документов. Об этом заявил Дмитрий Ильин, заместитель гендиректора по IT аэропорта Шереметьево, выступая на форуме ЦИПР-2025.
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Сейчас технология проходит тестирование. Специальные кабины будут идентифицировать пассажиров по биометрическим данным. После завершения испытаний начнется процесс сертификации и постепенного внедрения системы.
В Шереметьево уже используют биометрию на пограничном контроле. С 2021 года работают 10 кабин, распознающих данные из загранпаспортов новых образцов. В этом году аэропорт планирует установить еще 10 таких устройств.
Новая система должна сделать процесс прохождения контроля быстрее и удобнее. Пассажирам больше не придется доставать документы.