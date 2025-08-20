«Бион-М» проверит безопасность полётов на полярную орбиту

По словам Баканова, полярная орбита отличается от траектории МКС повышенным на 30% уровнем радиации. Перед принятием решения о запуске космонавтов необходимо изучить воздействие этих условий на живые организмы. Проект реализуется совместно с Российской академией наук и Институтом медико-биологических проблем.

Спутник с биологическими образцами запустят для сбора данных о влиянии космической среды. Если эксперимент подтвердит безопасность, Роскосмос рассмотрит возможность пилотируемых полётов на полярную орбиту.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о создании цифрового двойника Российской орбитальной станции (РОС). Разработка ведётся параллельно с проектированием самой станции с использованием отечественных цифровых решений.