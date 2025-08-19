«Бион-М» с 75 мышами вернется на Землю 19 сентября

Опубликовано 19 августа 2025, 11:461 мин.
«Бион-М» с 75 мышами вернется на Землю 19 сентябряЭксперимент завершится в Оренбуржье
Биологический спутник «Бион-М» № 2, запуск которого запланирован на 20 августа с космодрома Байконур, проведет на орбите месяц. Как сообщил Александр Андреев-Андриевский из Института медико-биологических проблем РАН, посадка аппарата с 75 мышами на борту состоится 19 сентября в Оренбургской области.
© Ferra.ru
После приземления спускаемый аппарат встретят специалисты — процесс напоминает возвращение космонавтов. Поисковая группа с вертолетами и вездеходами оперативно доставит животных к полевой лаборатории, где часть мышей сразу подвергнется диссекции. Это необходимо, чтобы зафиксировать изменения в организмах, вызванные космическим полетом, до начала восстановительных процессов.
Остальные грызуны отправятся в Москву для дальнейшего изучения. Ученые планируют наблюдать за их состоянием в течение месяца, проводя регулярные анализы — в первые сутки после посадки, затем на пятые, 15-е и 30-е. Такой подход позволит получить полную картину адаптации живых организмов к условиям невесомости.