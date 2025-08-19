«Бион-М» с 75 мышами вернется на Землю 19 сентября

После приземления спускаемый аппарат встретят специалисты — процесс напоминает возвращение космонавтов. Поисковая группа с вертолетами и вездеходами оперативно доставит животных к полевой лаборатории, где часть мышей сразу подвергнется диссекции. Это необходимо, чтобы зафиксировать изменения в организмах, вызванные космическим полетом, до начала восстановительных процессов.

Остальные грызуны отправятся в Москву для дальнейшего изучения. Ученые планируют наблюдать за их состоянием в течение месяца, проводя регулярные анализы — в первые сутки после посадки, затем на пятые, 15-е и 30-е. Такой подход позволит получить полную картину адаптации живых организмов к условиям невесомости.