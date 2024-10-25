Бионический костюм для мониторинга жизнестойкости человека разработан в России

Костюм обеспечивает эффективное взаимодействие человека с объектами, способствующими жизнестойкости. По словам директора инжинирингового центра университета Алексея Штыкова, концептуальная модель предполагает создание различных цифровых ассистентов, которые помогают в борьбе со стрессом, адаптации к условиям жизни и работы, а также поддерживают мотивацию к сохранению здоровья в северных территориях.

Благодаря новым методам автоматизации и цифровизации, ученые смогли значительно сократить необходимость в участии оператора во время наблюдений за физиологическими показателями. Используя технологии искусственного интеллекта, команда инженеров ускорила передачу и обработку данных, обеспечив постоянную обратную связь с пользователем.

Полученные результаты имеют большой потенциал для применения в мобильной медицине, туризме и цифровизации образования. В настоящее время в Карелии проходят пилотные испытания разработанных решений, которые могут существенно изменить подход к мониторингу здоровья и благополучия в сложных климатических условиях.