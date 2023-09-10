Более 2,5 миллиона москвичей приняли участие в выборах мэра

Также руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев сообщил, что наблюдатели, которые находятся на участках и в фотоцентре, отправляют информацию и обращения в штаб. Дальше они анализируются, а возникающие вопросы или ситуации разбираются в штабе.