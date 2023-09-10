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20:11, 10 сентября 2023
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Более 2,5 миллиона москвичей приняли участие в выборах мэра

Москвичи проявляют большой интерес к выборам мэра столицы.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице рассказали, что председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила о том, что более 2,5 миллиона москвичей приняли участие в выборах мэра.

По словам Ольги Кирилловой, москвичи проявляют большой интерес к выборам мэра столицы.

Второй день голосования на избирательных участках подошел к концу. После закрытия участков москвичи могут отдать свои голоса онлайн. Всего на данный момент в выборах приняли участие более 2,5 миллиона избирателей.

Кириллова Ольга Евгеньевна
Председатель Московской городской избирательной комиссии

Также руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев сообщил, что наблюдатели, которые находятся на участках и в фотоцентре, отправляют информацию и обращения в штаб. Дальше они анализируются, а возникающие вопросы или ситуации разбираются в штабе.

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