В России
Опубликовано 12 июля 2026, 19:37
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Более 2 млн опасных аккаунтов и сообществ закрыл Роскомнадзор

Родителей призвали говорить с детьми о рисках
В 2025 году Роскомнадзор заблокировал более 2 млн опасных аккаунтов и групп в мессенджерах. Несмотря на это, риск распространения деструктивного контента среди детей и подростков сохраняется, пишут «Известия».
Более 2 млн опасных аккаунтов и сообществ закрыл Роскомнадзор

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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отметила, что школьникам уже рассказывают об угрозах цифровой среды в рамках программы «Разговоры о важном». При этом, по ее словам, многие родители недостаточно осведомлены о том, с какими опасностями могут сталкиваться дети в интернете.

Лантратова также обратила внимание, что значительная часть подобных сообществ вовлекает молодежь в употребление алкоголя, наркотиков и азартные игры. Эта тема обсуждалась во время открытого диалога, который прошел в рамках Всероссийского свадебного фестиваля.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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