Более 2 млн опасных аккаунтов и сообществ закрыл Роскомнадзор

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отметила, что школьникам уже рассказывают об угрозах цифровой среды в рамках программы «Разговоры о важном». При этом, по ее словам, многие родители недостаточно осведомлены о том, с какими опасностями могут сталкиваться дети в интернете.

Лантратова также обратила внимание, что значительная часть подобных сообществ вовлекает молодежь в употребление алкоголя, наркотиков и азартные игры. Эта тема обсуждалась во время открытого диалога, который прошел в рамках Всероссийского свадебного фестиваля.