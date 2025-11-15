Более 360 тысяч россиян проверили свои ИТ-навыки за пять месяцев

Опубликовано 15 ноября 2025, 23:021 мин.
Более 360 тысяч россиян проверили свои ИТ-навыки за пять месяцевКоличество подтвержденных компетенций достигло 86 тысяч
За пять месяцев работы национальной системы подтверждения ИТ-компетенций, созданной при участии Минцифры и HeadHunter, свои навыки проверили 367 тысяч человек. Генеральный директор сервиса Дмитрий Сергиенков в рамках форума «Цифровые решения» отметил, что 64% участников оказались из регионов. Успешно подтвердили компетенции 86 тысяч человек.
Сергиенков подчеркнул, что половина соискателей живет вне Москвы, хотя доля столичных ИТ-вакансий увеличилась. Он также указал, что спрос на ИТ-специалистов распределён по различным отраслям, а сегмент, связанный с искусственным интеллектом, растёт на фоне генеративных технологий. Более 250 тысяч человек уже добавили ИИ-навыки в свои резюме.
Система позволяет получить сертификат Минцифры, дающий прозрачную оценку навыков независимо от образования.