Более 360 тысяч россиян проверили свои ИТ-навыки за пять месяцев

Сергиенков подчеркнул, что половина соискателей живет вне Москвы, хотя доля столичных ИТ-вакансий увеличилась. Он также указал, что спрос на ИТ-специалистов распределён по различным отраслям, а сегмент, связанный с искусственным интеллектом, растёт на фоне генеративных технологий. Более 250 тысяч человек уже добавили ИИ-навыки в свои резюме.

Система позволяет получить сертификат Минцифры, дающий прозрачную оценку навыков независимо от образования.