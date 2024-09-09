Более 40% россиян готовы доверить ИИ финансы детей, показало исследование

Опубликовано 09 сентября 2024, 11:531 мин.
Более 40% россиян готовы доверить ИИ финансы детей, показало исследованиеОпрос ВТБ показал интерес к технологиям
Опрос, проведенный банком ВТБ перед технологическим форумом Kazan Digital Week, показал, что более 40% россиян готовы доверить искусственному интеллекту (ИИ) контроль над финансами своих детей. Среди опрошенных 33% заявили, что передадут контроль, если будут уверены в безопасности технологий, а 11% — полностью доверяют ИИ в этом вопросе.
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Тем не менее, не все согласны передать ИИ управление своими покупками. Лишь 13% респондентов готовы отдать контроль над спонтанными покупками искусственному интеллекту, который может блокировать транзакции, если они не являются необходимыми. Большинство, 35%, готовы разрешить ИИ анализировать свои траты и предлагать отказаться от покупок, но не блокировать их.
Согласно Вадиму Кулику, заместителю президента-председателя правления ВТБ, технологии ИИ и анализа данных продолжают активно развиваться и проникают в финансовую сферу, что открывает новые возможности для улучшения банковских сервисов. Опрос проводился среди 1,5 тыс. респондентов в крупных городах.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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