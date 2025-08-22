Более 400 подмосковных школ получат ИИ-помощника для учителей

Опубликовано 22 августа 2025, 09:271 мин.
Более 400 подмосковных школ получат ИИ-помощника для учителейЦифровой ассистент поможет готовиться к урокам и создавать задания
С сентября в 407 школах Московской области начнут использовать «Ассистент преподавателя» на основе искусственного интеллекта (ИИ). Этот цифровой помощник призван облегчить учителям подготовку к занятиям и создание индивидуальных заданий для учеников.
Проект реализуется благодаря соглашению между правительством региона и Сбером. Ранее систему уже протестировали 250 педагогов из 20 школ в Дмитрове и Лобне. По данным пресс-службы губернатора, ИИ-ассистент работает как методист, экономя время учителей на рутинные задачи и позволяя больше внимания уделять общению с детьми.
Кроме того, в Подмосковье разрабатывают собственный «Умный помощник учителю». Он сможет проверять рукописные работы, находить ошибки и даже рекомендовать оценки. Как ожидается, время на проверку тетрадей с использованием искусственного интеллекта сократится в шесть раз.