Более 5,6 тыс. жителей Подмосковья прошли проверку кожи с ИИ

Во время процедуры врач делает снимки кожных образований специальным аппаратом. Затем изображения анализирует система искусственного интеллекта, которая оценивает их по множеству параметров и сопоставляет с имеющейся базой данных. Такой подход помогает обнаруживать даже незначительные подозрительные признаки на ранних стадиях.

Исследование доступно в филиалах Кожно-венерологического диспансера Московской области в Домодедове, Егорьевске, Люберцах, Красногорске, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, Королеве, Подольске, Химках и Одинцове. Также диагностику проводят в Московском областном онкологическом диспансере и центре амбулаторной онкологической помощи Химкинской больницы, отметили в пресс-службе.