В России
Опубликовано 31 мая 2026, 16:39
1 мин.

Более 5,6 тыс. жителей Подмосковья прошли проверку кожи с ИИ

Меланому выявили у 11 пациентов
В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщили, что с начала года цифровую дерматоскопию с использованием искусственного интеллекта (ИИ) прошли более 5,6 тысячи человек. По итогам обследований меланома была выявлена у 11 пациентов, пишет РИА Новости.
Во время процедуры врач делает снимки кожных образований специальным аппаратом. Затем изображения анализирует система искусственного интеллекта, которая оценивает их по множеству параметров и сопоставляет с имеющейся базой данных. Такой подход помогает обнаруживать даже незначительные подозрительные признаки на ранних стадиях.

Исследование доступно в филиалах Кожно-венерологического диспансера Московской области в Домодедове, Егорьевске, Люберцах, Красногорске, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, Королеве, Подольске, Химках и Одинцове. Также диагностику проводят в Московском областном онкологическом диспансере и центре амбулаторной онкологической помощи Химкинской больницы, отметили в пресс-службе.

Источник: РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
