Более 700 ИИ-специалистов соберутся на конференции Т-Банка

Конференция пройдет в московском ДК «Серп и Молот». Основное внимание уделят созданию современных моделей, особенностям их архитектуры и внедрению технологий в реальные продукты.

В программе заявлены десятки выступлений и разборов практических задач с участием экспертов из Т-Банка, «Яндекса», «Авито», «Сбера» и других компаний. В этом году организаторы планируют сделать доклады более глубокими и сократить их количество.

Среди ключевых тем останутся большие языковые модели, их дообучение, применение ИИ в разработке и мультимодальные технологии. Всего на конференции выступят более 20 спикеров.