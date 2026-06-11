В России
Опубликовано 11 июня 2026, 17:33
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Более 700 ИИ-специалистов соберутся на конференции Т-Банка

Конференция пройдет 18 июля в Москве
Т-Банк проведет 18 июля ежегодную конференцию Turbo ML Conf 2026, посвященную машинному обучению и искусственному интеллекту (ИИ). Мероприятие объединит свыше 700 специалистов, включая инженеров, исследователей и разработчиков ИИ-решений, пишет ТАСС.
Более 700 ИИ-специалистов соберутся на конференции Т-Банка

© Ferra.ru

Конференция пройдет в московском ДК «Серп и Молот». Основное внимание уделят созданию современных моделей, особенностям их архитектуры и внедрению технологий в реальные продукты.

В программе заявлены десятки выступлений и разборов практических задач с участием экспертов из Т-Банка, «Яндекса», «Авито», «Сбера» и других компаний. В этом году организаторы планируют сделать доклады более глубокими и сократить их количество.

Среди ключевых тем останутся большие языковые модели, их дообучение, применение ИИ в разработке и мультимодальные технологии. Всего на конференции выступят более 20 спикеров.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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