Более 700 ИИ-специалистов соберутся на конференции Т-Банка

Опубликовано 11 июня 2026, 17:331 мин.
Более 700 ИИ-специалистов соберутся на конференции Т-БанкаКонференция пройдет 18 июля в Москве
Т-Банк проведет 18 июля ежегодную конференцию Turbo ML Conf 2026, посвященную машинному обучению и искусственному интеллекту (ИИ). Мероприятие объединит свыше 700 специалистов, включая инженеров, исследователей и разработчиков ИИ-решений, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Конференция пройдет в московском ДК «Серп и Молот». Основное внимание уделят созданию современных моделей, особенностям их архитектуры и внедрению технологий в реальные продукты.
В программе заявлены десятки выступлений и разборов практических задач с участием экспертов из Т-Банка, «Яндекса», «Авито», «Сбера» и других компаний. В этом году организаторы планируют сделать доклады более глубокими и сократить их количество.
Среди ключевых тем останутся большие языковые модели, их дообучение, применение ИИ в разработке и мультимодальные технологии. Всего на конференции выступят более 20 спикеров.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги: