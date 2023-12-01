Более миллиона россиян воспользовались мобильным приложением "Госуслуги. Дом"

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, Константин Михайлик, подчеркнул, что приложение доступно во всех регионах России и уже собрало огромную аудиторию. Более 500 тысяч раз пользователи передавали показания через приложение, отправили свыше 300 тысяч заявок, и более 230 тысяч пользователей успешно решили свои вопросы.

Приложение, базирующееся на государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ), позволяет авторизоваться через учетную запись на портале госуслуг, автоматически загружает информацию о недвижимости.

Это цифровое решение разрабатывается АО "Оператор информационной системы" с поддержкой Минстройа и Минцифры России и доступно для скачивания в популярных магазинах приложений: RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.