Более половины россиян оказались готовы обойтись без смартфона

В то же время большинство пользователей смартфонов (66%) не готовы отказаться от них в пользу обычных кнопочных телефонов. Главная функция смартфона для россиян — поддержание связи с близкими (86%), а также решение рабочих или учебных задач (41%), чтение новостей (39%) и просмотр видео (30%).

Опрос также показал, что россияне часто используют смартфоны для перерывов на работе или в учебе (51%), отдыха (49%) и перед сном (46%). Всего в исследовании приняли участие 1 600 человек в возрасте от 18 лет.