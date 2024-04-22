Более половины россиян оказались готовы обойтись без смартфона

Опубликовано 22 апреля 2024, 11:56
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Более половины россиян оказались готовы обойтись без смартфонаПоказал опрос ВЦИОМ
По данным опроса ВЦИОМ, 58% россиян утверждают, что легко могут обходиться без смартфона и не чувствуют необходимости следить за уведомлениями. Однако 26% испытывают дискомфорт, находясь без гаджета, а еще 14% даже не задумываются о таких проблемах. Интересно, что только 25% респондентов не расстаются со своим телефоном даже во время еды.
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В то же время большинство пользователей смартфонов (66%) не готовы отказаться от них в пользу обычных кнопочных телефонов. Главная функция смартфона для россиян — поддержание связи с близкими (86%), а также решение рабочих или учебных задач (41%), чтение новостей (39%) и просмотр видео (30%).
Опрос также показал, что россияне часто используют смартфоны для перерывов на работе или в учебе (51%), отдыха (49%) и перед сном (46%). Всего в исследовании приняли участие 1 600 человек в возрасте от 18 лет.