"Большая Ивановская мануфактура" станет центром инноваций в регионе

Партнерство с лидерами отрасли позволит формировать программы обучения и научные исследования в центре. Научно-образовательные программы будут включать в себя разработку новых материалов для различных сфер промышленности, включая текстиль, строительство, химию, медицину и энергетику, а также цифровое проектирование одежды.

Губернатор Ивановской области, Станислав Воскресенский, подчеркнул важность развития центра, который станет драйвером экономического роста и создания рабочих мест с высокими зарплатами. Ректор Ивановского политехнического университета, Евгений Румянцев, представил план работы университета в рамках этого образовательного центра на форуме "Мануфактура 4.0".