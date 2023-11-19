"Большая Ивановская мануфактура" станет центром инноваций в регионе

"Большая Ивановская мануфактура" станет центром инноваций в регионеНапример, будут создавать материалы для разных сфер
Научно-образовательный центр "Большая Ивановская мануфактура" выходит на передовую позицию в исследованиях и разработках новых материалов и технологий. Форум "Мануфактура 4.0" выделил этот проект как ключевой в переходе к инновационному развитию легкой промышленности, пишет «Российская газета».
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Партнерство с лидерами отрасли позволит формировать программы обучения и научные исследования в центре. Научно-образовательные программы будут включать в себя разработку новых материалов для различных сфер промышленности, включая текстиль, строительство, химию, медицину и энергетику, а также цифровое проектирование одежды.
Губернатор Ивановской области, Станислав Воскресенский, подчеркнул важность развития центра, который станет драйвером экономического роста и создания рабочих мест с высокими зарплатами. Ректор Ивановского политехнического университета, Евгений Румянцев, представил план работы университета в рамках этого образовательного центра на форуме "Мануфактура 4.0".