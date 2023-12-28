18:47, 28 декабря 2023
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Больше 500 операторов связи в России уже подключились к системе "Антифрод"Направленной на предотвращение звонков с фальшивых номеров
В Пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что больше 500 операторов связи в России уже присоединились к системе «Антифрод», направленной на предотвращение звонков с фальшивых номеров.
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Более 500 операторов связи подключились к системе «Антифрод». Чтобы в России блокировались все звонки с подменных номеров, к системе должны присоединиться все операторы. Сегодня их в стране более 1,3 тысячи.
Пресс-служба Роскомнадзора
По планам Роскомнадзора, система «Антифрод» должна начать полностью функционировать к марту 2024 года, также все российские операторы связи должны будут к ней присоединиться. Тестовая эксплуатация системы началась в 2022 году, в которой приняли участие нескольких крупных операторов связи.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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