Большинство текстов ИИ проходят антиплагиат, показало исследование МГУ

В ходе эксперимента ученые дали нейросетям задания, связанные с изучением английского языка: написать эссе, письмо и статьи. Тексты оценивались по нескольким параметрам — длина, разнообразие словарного запаса, а также уровень плагиата. Были выбраны модели, которые ранее показывали хорошие результаты в аргументации и рассуждениях.

Авторы отметили, что использование больших языковых моделей открывает новые возможности для обработки большого объема данных и создания более креативного контента. Вместе с тем, исследователи подчеркнули необходимость разработки методов, позволяющих адаптировать нейросети для решения конкретных учебных задач.

Особое внимание в дальнейшем будет уделено изучению формулировок запросов к ИИ — так называемых промтов — чтобы повысить эффективность взаимодействия студентов с такими системами в профессиональной среде.

Исследование проводилось в рамках междисциплинарной школы МГУ «Сохранение мирового культурно-исторического наследия». Итоги опубликованы в сборнике Frontiers in Artificial Intelligence and Applications.