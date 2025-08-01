Большинство услуг ГАИ переведут на «Госуслуги Авто»

По его словам, цель — сделать так, чтобы граждане могли получать как можно больше сервисов дистанционно, без необходимости личного посещения отделений Госавтоинспекции.

На портале уже сейчас доступна функция оформления договора купли-продажи автомобиля. Это, по мнению ведомства, снижает риск мошенничества при передаче транспортного средства и делает процесс более прозрачным.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что цифровой помощник портала «Госуслуги» ежедневно обрабатывает около 2 миллионов запросов от пользователей. Ассистент был запущен в 2024 году.