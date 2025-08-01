В России
Опубликовано 01 августа 2025, 23:31
1 мин.

Большинство услуг ГАИ переведут на «Госуслуги Авто»

МВД хочет сократить визиты граждан в отделения
В МВД России рассматривают возможность перевода большинства услуг ГАИ на цифровую платформу «Госуслуги Авто». Об этом рассказал глава Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников.
Большинство услуг ГАИ переведут на «Госуслуги Авто»

© Ferra.ru

По его словам, цель — сделать так, чтобы граждане могли получать как можно больше сервисов дистанционно, без необходимости личного посещения отделений Госавтоинспекции.

На портале уже сейчас доступна функция оформления договора купли-продажи автомобиля. Это, по мнению ведомства, снижает риск мошенничества при передаче транспортного средства и делает процесс более прозрачным.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что цифровой помощник портала «Госуслуги» ежедневно обрабатывает около 2 миллионов запросов от пользователей. Ассистент был запущен в 2024 году.