Обработка запросов цифровым помощником «Госуслуг» достигла 2 млн в день

Основная задача ИИ-помощника — помочь людям, которые испытывают трудности при поиске или оформлении услуг. Он предоставляет подсказки, отвечает на часто задаваемые вопросы и помогает сориентироваться в интерфейсе портала.

Как отметил министр, в 80% случаев система успешно справляется с задачей, предлагая точные и своевременные решения.

Ранее мобильное приложение «Госуслуги Биометрия» получило новую функцию — ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), который помогает пользователям правильно зарегистрировать биометрические данные. Как сообщили в аппарате правительства РФ, ИИ анализирует видеопоток в реальном времени и дает подсказки: предупреждает о плохом освещении, посторонних в кадре, корректирует положение лица и предлагает оптимальный ракурс для съемки.