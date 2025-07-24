В России
Опубликовано 24 июля 2025, 15:01
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Обработка запросов цифровым помощником «Госуслуг» достигла 2 млн в день

ИИ-ассистент помогает пользователям в 80% случаев
На портале «Госуслуги» в 2024 году был запущен цифровой помощник, использующий технологии искусственного интеллекта (ИИ). По словам главы Минцифры Максута Шадаева, ежедневно этот ассистент обрабатывает около 2 миллионов запросов от пользователей.
Обработка запросов цифровым помощником «Госуслуг» достигла 2 млн в день

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Основная задача ИИ-помощника — помочь людям, которые испытывают трудности при поиске или оформлении услуг. Он предоставляет подсказки, отвечает на часто задаваемые вопросы и помогает сориентироваться в интерфейсе портала.

Как отметил министр, в 80% случаев система успешно справляется с задачей, предлагая точные и своевременные решения.

Ранее мобильное приложение «Госуслуги Биометрия» получило новую функцию — ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), который помогает пользователям правильно зарегистрировать биометрические данные. Как сообщили в аппарате правительства РФ, ИИ анализирует видеопоток в реальном времени и дает подсказки: предупреждает о плохом освещении, посторонних в кадре, корректирует положение лица и предлагает оптимальный ракурс для съемки.