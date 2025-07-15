На «Госуслугах» появился ИИ-помощник для регистрации биометрии

Опубликовано 15 июля 2025, 18:241 мин.
На «Госуслугах» появился ИИ-помощник для регистрации биометрииСистема ускоряет процесс на 15−20%
Мобильное приложение «Госуслуги Биометрия» получило новую функцию — ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), который помогает пользователям правильно зарегистрировать биометрические данные. Как сообщили в аппарате правительства РФ, ИИ анализирует видеопоток в реальном времени и дает подсказки: предупреждает о плохом освещении, посторонних в кадре, корректирует положение лица и предлагает оптимальный ракурс для съемки.
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По данным Центра биометрических технологий, новая функция ускоряет процесс регистрации на 15−20%. Сейчас упрощенную или стандартную биометрию через приложение зарегистрировали почти 2 миллиона человек. С учетом офлайн-регистрации в банках общее число пользователей Единой биометрической системы превысило 6 миллионов.
Единая биометрическая система позволяет получать различные услуги без личного присутствия: оплачивать покупки, открывать бизнес, заселяться в гостиницы и пользоваться МФЦ. Все данные хранятся в зашифрованном виде, отдельно от другой персональной информации, и никогда не покидают систему. Пользователи могут в любой момент проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку через портал «Госуслуги».