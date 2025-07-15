На «Госуслугах» появился ИИ-помощник для регистрации биометрии

По данным Центра биометрических технологий, новая функция ускоряет процесс регистрации на 15−20%. Сейчас упрощенную или стандартную биометрию через приложение зарегистрировали почти 2 миллиона человек. С учетом офлайн-регистрации в банках общее число пользователей Единой биометрической системы превысило 6 миллионов.

Единая биометрическая система позволяет получать различные услуги без личного присутствия: оплачивать покупки, открывать бизнес, заселяться в гостиницы и пользоваться МФЦ. Все данные хранятся в зашифрованном виде, отдельно от другой персональной информации, и никогда не покидают систему. Пользователи могут в любой момент проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку через портал «Госуслуги».