Боты в интернете — это не только заказные отзывы к товарам. Они бывают полезны

Боты в интернете — это не только заказные отзывы к товарам. Они бывают полезныСписок созидательных и разрушительных задач интернет-ботов в 2023 г.
Боты в интернете бывают вредоносными, которые могут быть использованы, например, для DDoS-атак, и полезные. В EdgeЦентре рассказали про оба типа интернет-ботов и виды злоупотребления ими.
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К полезным относятся поисковые боты, они автоматически сканируют сайты и собирают нужную информацию о структуре сайта и его содержании, далее эту информацию используют поисковые системы, для улучшения результатов поиска для пользователя.
Благодаря поисковым ботам пользователи легко находят информацию в интернете.
Вредоносные боты могут использоваться для сбора конфиденциальной информации, взлома учетных записей или DDoS-атак. Оставаясь анонимными они способны усиливать свои атака, захватывая ботсети, к которым относятся компрометированные устройства и компьютер, что порождает серьезные риски для безопасности интернета, требуют постоянного контроля и охраны.
Эксперты EdgeЦентра рассказали, в каких случаях боты могут наносить вред:
Это, например, использование ботов, предназначенных для поиска уязвимостей Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) для атаки на сайты и кражи данных.
Также вредоносных ботов применяют для фальсификации активности пользователя на сайте (просмотры, комментарии), чтобы исказить данные о посещаемости для владельцев сайта, либо для рекламодателей.
Брутфорс является еще одним мошенническим способом использования ботов, когда их применяют для подбора паролей или учетных данных, чтобы взломать аккаунты.
Актуален и рекламный фрод, когда боты генерируют фальшивые просмотры и клики, щелкая на рекламу на сайтах.
Кардинг тоже относится к видам злоупотребления ботами, его суть в том, что боты автоматически тестируют украденные карты на сайтах, что может привести к незаконным транзакциям.
Вредоносные боты могут анализировать сайты и копировать не только контент, но и конфиденциальную информацию и личные данные пользователей.
Ещё существуют так называемые скальперские покупки, когда боты раскупают товары в интернет-магазинах (без получения товаров, а лишь для резерва), чтобы создать искусственный дефицит и повысить цены на те или иные товары.
И последний вид — ботов используют для массовых покупок товаров, которые ограничены в количестве, чтобы продавать такие товары уже на вторичном рынке по завышенным ценам.
Все эти виды злоупотребления ботами представляют собой серьезные вызовы для сетевой безопасности и правопорядка в интернете. Для борьбы с этими угрозами необходимы соответствующие меры защиты, включая мониторинг, фильтрацию трафика и обучение сотрудников.
Также в EdgeЦентре напомнили, что благодаря развитию Интернета вещей (IoT) и доступу к мощным облачным ресурсам "мошеннических" ботов становится больше с каждым годом.
По словам генерального директора EdgeЦентр Михаила Шурыгина, так происходит из-за недостаточного количества законов для борьбы с киберпреступностью.
Отсутствие строгих законодательных мер и наказаний в некоторых случаях дополняет этот негативный тренд. Увеличение числа ботов поднимает серьезные вопросы о кибербезопасности и требует совместных усилий в борьбе с этой угрозой.