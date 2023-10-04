Боты в интернете — это не только заказные отзывы к товарам. Они бывают полезны

К полезным относятся поисковые боты, они автоматически сканируют сайты и собирают нужную информацию о структуре сайта и его содержании, далее эту информацию используют поисковые системы, для улучшения результатов поиска для пользователя.

Благодаря поисковым ботам пользователи легко находят информацию в интернете.

Вредоносные боты могут использоваться для сбора конфиденциальной информации, взлома учетных записей или DDoS-атак. Оставаясь анонимными они способны усиливать свои атака, захватывая ботсети, к которым относятся компрометированные устройства и компьютер, что порождает серьезные риски для безопасности интернета, требуют постоянного контроля и охраны.

Эксперты EdgeЦентра рассказали, в каких случаях боты могут наносить вред: