«Букмейт» представил виртуального рассказчика для книг

По словам руководителя «Букмейта» Виталия Григораша, запрос на аудиокниги постоянно растет, однако многие произведения до сих пор остаются недоступными в аудиоформате. Виртуальный рассказчик призван разрешить эту проблему и сделать книги более доступными, в том числе для слабовидящих и незрячих.

Функция виртуального рассказчика будет работать для книг из каталога «Букмейта», которые ранее не имели аудиоверсий и были одобрены правообладателями для чтения вслух. На данный момент такая возможность доступна для 13 тысяч книг, отметили в «Яндексе».

Виртуальный рассказчик разработан на базе речевых технологий «Яндекса», включая опыт использования виртуального ассистента «Алиса» и других продуктов компании. Начальный этап предлагает пользователю мужской голос, который со временем пополнится женским.