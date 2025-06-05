«Бюро 1440» подключит российские промышленные компании к спутниковой связи

Среди первых участников — такие компании, как «Связьтранснефть», «Алроса», «Северсталь», «Омсукчанская горно-геологическая компания», а также ИТ-интегратор ФГУП «Защитаинфотранс». Они начнут тестировать новую спутниковую сеть, построенную на низкоорбитальных аппаратах, для передачи данных, анализа видео и внедрения цифровых двойников.

Технология будет особенно полезна в удаленных и труднодоступных регионах, таких как Сибирь, Дальний Восток и Арктика, где стабильной связи до сих пор нет. Компании рассчитывают использовать высокоскоростной интернет для улучшения контроля, повышения безопасности и снижения затрат.

Также сообщается, что в рамках проекта с «Омсукчанской горно-геологической компанией» уже подписан договор на поставку оборудования. Это будет одна из первых пилотных площадок в горнодобывающем секторе.