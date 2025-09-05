Центр для развития беспилотных технологий создало АО «ГЛОНАСС»

Основная задача центра — формирование экосистемы сервисов на базе государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Платформа призвана объединить разработки российских стартапов, университетов и лидеров сферы беспилотного транспорта. Ключевой элемент — создание Единой системы идентификации для наземных, водных и воздушных дронов.

Как отмечают в компании, ни одно государство пока не решило задачу безопасной интеграции беспилотной авиации в общее воздушное пространство. Россия обладает технологическим заделом для этого. Совместно с «Платформой НТИ» разработана Концепция бесшовного цифрового неба, объединяющая все уровни воздушно-космического пространства с использованием отечественных решений.

Первым практическим сервисом в рамках концепции станет именно система идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Это цифровой инструмент, обеспечивающий прозрачность использования беспилотников. Он уже позволяет смягчать запреты на полёты дронов в регионах и способствует внедрению технологий в экономику. Платформа доказала эффективность: к ней подключено более полумиллиона транспортных средств.