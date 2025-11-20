Опубликовано 20 ноября 2025, 23:571 мин.
Центр инновационных образовательных технологий появился в «Артеке»Новый комплекс рассчитан на 1200 учащихся.
В международном детском центре «Артек» завершено строительство Центра инновационных образовательных технологий. Объект общей площадью более 27 тысяч квадратных метров расположен в лагере «Солнечный» и уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
Центр рассчитан на одновременное обучение 1200 детей. В его состав входят учебные классы, современные лаборатории и мастерские, репетиционные залы, амфитеатр и универсальный зал на 700 мест. На прилегающей территории выполнены работы по благоустройству и обустройству дорожной сети.
Строительство объекта началось в 2023 году и было выполнено в установленные сроки. К столетию «Артека» перед зданием центра установлен памятник архиепископу Луке Крымскому — известному хирургу и профессору медицины.
Параллельно в «Солнечном» продолжается возведение корпуса для вожатых на 400 мест площадью более 12 тысяч квадратных метров.