Центр инновационных образовательных технологий появился в «Артеке»

Центр рассчитан на одновременное обучение 1200 детей. В его состав входят учебные классы, современные лаборатории и мастерские, репетиционные залы, амфитеатр и универсальный зал на 700 мест. На прилегающей территории выполнены работы по благоустройству и обустройству дорожной сети.

Строительство объекта началось в 2023 году и было выполнено в установленные сроки. К столетию «Артека» перед зданием центра установлен памятник архиепископу Луке Крымскому — известному хирургу и профессору медицины.

Параллельно в «Солнечном» продолжается возведение корпуса для вожатых на 400 мест площадью более 12 тысяч квадратных метров.