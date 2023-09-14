Центр микроэлектронных систем планируют построить в Томске

Мы выстраиваем парадигму строительства на базе университета центра микроэлектронных систем. На конец 2027 года планируется запуск этой истории. Как раз туда "Микран" заходит с целой технологией. Помимо строительства здания, его необходимо оснастить технологической линией, запустить. Там будет две линейки. Одна - так называемая замороженная система производств монолитных интегральных схем, а вторая - учебная, где мы будем обеспечивать подготовку кадров.