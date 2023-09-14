Центр микроэлектронных систем планируют построить в Томске

Центр микроэлектронных систем планируют построить в ТомскеПроектирование центра начнется в 2024 году. В 2027 года в планах его запустить
В Томске планируют построить центр микроэлектронных систем при Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники, сообщил журналистам ректор вуза Виктор Рулевский.
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По словам Виктора Рулевского, проектирование центра начнется в 2024 году. В 2027 года в планах его запустить. Инвестиции составят около 8,9 млрд рублей.
Мы выстраиваем парадигму строительства на базе университета центра микроэлектронных систем. На конец 2027 года планируется запуск этой истории. Как раз туда "Микран" заходит с целой технологией. Помимо строительства здания, его необходимо оснастить технологической линией, запустить. Там будет две линейки. Одна - так называемая замороженная система производств монолитных интегральных схем, а вторая - учебная, где мы будем обеспечивать подготовку кадров.
Центр микроэлектронных систем построят на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Томск", поскольку рядом с ним планируется построить межуниверситетский кампус.