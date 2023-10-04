Центр по выпуску спутниковой аппаратуры в Ярославле запустят в 2024 году

Новый комплекс площадью 5,8 тыс. кв. м с зонированием помещений в зависимости от происходящих технологических процессов - для разгрузки и для хранения - строится в соответствии с современными требованиями цифровизации и хранения электрорадиоизделий. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. После этого ЯРЗ создаст резерв складских площадей.