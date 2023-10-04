Центр по выпуску спутниковой аппаратуры в Ярославле запустят в 2024 году

21:26, 04 октября 2023
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Центр по выпуску спутниковой аппаратуры в Ярославле запустят в 2024 годуНа базе Ярославского радиозавода
Пресс-служба правительства Ярославской области рассказала, что на Ярославском радиозаводе, который входит в холдинг "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос", запустят в 2024 году логистический центр по выпуску спутниковой аппаратуры, пишет ТАСС.
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Новый комплекс площадью 5,8 тыс. кв. м с зонированием помещений в зависимости от происходящих технологических процессов - для разгрузки и для хранения - строится в соответствии с современными требованиями цифровизации и хранения электрорадиоизделий. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. После этого ЯРЗ создаст резерв складских площадей.
Пресс-служба правительства Ярославской области
Новый центр позволит сократить сроки производства комплектующих на 30%. Также помещение цеха увеличиться на 650 кв. м.