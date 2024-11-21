Центр развития ИИ появится в Красноярске

Опубликовано 21 ноября 2024, 21:081 мин.
Центр развития ИИ появится в КрасноярскеИ креативных индустрий
В Красноярске стартует создание нового научно-образовательного кластера, который станет центром развития искусственного интеллекта (ИИ) и креативных индустрий. Об этом стало известно на фестивале «Российская креативная неделя — Сибирь», где было подписано соглашение о сотрудничестве. Инициативу возглавляет Марина Жигалова, инвестор и глава консорциума российских инвесторов.
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Кластер будет направлен на поддержку технологий, игровой индустрии и образования. В рамках проекта будет создан центр, фокусирующийся на искусственном интеллекте, что поможет России стать лидером в этой сфере. Жигалова подчеркнула, что новый проект не только привлечет молодежь из России, но и заинтересует студентов и специалистов из других стран.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, что в настоящее время доля креативных индустрий в экономике региона составляет 2,9%. Однако к 2030 году власти планируют удвоить этот показатель, что станет значимым шагом в развитии экономики края.