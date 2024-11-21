Центр развития ИИ появится в Красноярске

Кластер будет направлен на поддержку технологий, игровой индустрии и образования. В рамках проекта будет создан центр, фокусирующийся на искусственном интеллекте, что поможет России стать лидером в этой сфере. Жигалова подчеркнула, что новый проект не только привлечет молодежь из России, но и заинтересует студентов и специалистов из других стран.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, что в настоящее время доля креативных индустрий в экономике региона составляет 2,9%. Однако к 2030 году власти планируют удвоить этот показатель, что станет значимым шагом в развитии экономики края.