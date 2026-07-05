Центр робототехники Сбера открыл новый офис для развития Physical AI

В центре продолжают развивать направление Physical AI, которое объединяет искусственный интеллект, робототехнику и автономные системы. Основой разработок служит собственная модель Green-VLA. Она позволяет роботам воспринимать окружающую среду, понимать команды на естественном языке, разбивать задачи на последовательность действий и оценивать результат.

Команда также совершенствует антропоморфного робота Грин, который уже способен самостоятельно передвигаться, работать с объектами в неструктурированной среде и исправлять собственные ошибки. Кроме того, специалисты развивают робототехнические решения для логистики, торговли, производства и медицины, включая проект робота Воркер.

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