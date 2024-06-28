Центр «СКИФ» под Новосибирском начнет работу в 2026 году

По словам директора Института катализа СО РАН Валерия Бухтиярова, на первых этапах объект будут использовать опытные специалисты, помогающие в наладке оборудования. Это позволит к 2026 году открыть центр для всех желающих через конкурс.

Переговоры с промышленными предприятиями уже начаты, чтобы обеспечить исследовательские возможности на высокотехнологичном оборудовании и гарантировать анонимность исследований. Объект включает 34 здания и инженерное оборудование для передовых исследований в различных областях: химии, физике, материаловедении, биологии, геологии и гуманитарных науках.

Основные здания будут готовы к концу 2024 года, что позволит начать установку оборудования параллельно с завершением строительства, отметил Бухтияров.