Центр «СКИФ» под Новосибирском начнет работу в 2026 году

Опубликовано 28 июня 2024, 10:31
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Центр «СКИФ» под Новосибирском начнет работу в 2026 годуОсновные здания будут готовы к концу 2024 года
Центр коллективного пользования «СКИФ» под Новосибирском завершит строительство к концу 2024 года и приступит к промышленной эксплуатации в 2026 году. В 2025 году будет проведена итоговая наладка оборудования, а первые пользователи начнут работать на объекте.
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По словам директора Института катализа СО РАН Валерия Бухтиярова, на первых этапах объект будут использовать опытные специалисты, помогающие в наладке оборудования. Это позволит к 2026 году открыть центр для всех желающих через конкурс.
Переговоры с промышленными предприятиями уже начаты, чтобы обеспечить исследовательские возможности на высокотехнологичном оборудовании и гарантировать анонимность исследований. Объект включает 34 здания и инженерное оборудование для передовых исследований в различных областях: химии, физике, материаловедении, биологии, геологии и гуманитарных науках.
Основные здания будут готовы к концу 2024 года, что позволит начать установку оборудования параллельно с завершением строительства, отметил Бухтияров.