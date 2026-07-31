Центр «Вектор» создал мРНК-вакцины против свиного и птичьего гриппа

Ведущий научный сотрудник центра Лариса Карпенко в рамках конференции «Инженерная биология и биофармацевтика» сообщила, что разработки относятся к вакцинам на основе матричной РНК, которая содержит информацию для производства белка патогена. После попадания в клетки мРНК запускает выработку этого белка, который выступает антигеном и помогает иммунной системе распознать инфекцию.

В составе препаратов также используется липидная оболочка, защищающая РНК от разрушения и обеспечивающая ее доставку в клетки. Исследования проводились для вакцин против COVID-19, сезонного гриппа AH1N1 и высокопатогенного птичьего гриппа H5Nx, отметила Карпенко.