Чайные пакетики помогут российским ученым узнать о здоровье почвы

Опубликовано 13 мая 2024, 15:00
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Чайные пакетики помогут российским ученым узнать о здоровье почвыС зеленым чаем
В пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что российские и европейские ученые воспользовались простым и доступным способом для измерения активности почвенных микробов — чайными пакетиками. Этот метод, не требующий дорогостоящего оборудования, позволил провести измерения в различных регионах России, от Мурманска до Ростова-на-Дону.
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Ученые закапывали нейлоновые чайные пакетики с зеленым чаем и фиточаем в почву и отслеживали изменение их массы. Благодаря быстрой разложимости компонентов чая почвенными микробами, они могли определить уровень активности микроорганизмов.
Анализ результатов показал, что в северных регионах России микробы разлагали органику медленнее, чем в более южных. В городских почвах также наблюдалось снижение массы пакетиков, что, вероятно, связано с повышенной температурой и наличием больших запасов органики, отметили в пресс-службе.