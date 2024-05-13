Чайные пакетики помогут российским ученым узнать о здоровье почвы

Ученые закапывали нейлоновые чайные пакетики с зеленым чаем и фиточаем в почву и отслеживали изменение их массы. Благодаря быстрой разложимости компонентов чая почвенными микробами, они могли определить уровень активности микроорганизмов.

Анализ результатов показал, что в северных регионах России микробы разлагали органику медленнее, чем в более южных. В городских почвах также наблюдалось снижение массы пакетиков, что, вероятно, связано с повышенной температурой и наличием больших запасов органики, отметили в пресс-службе.