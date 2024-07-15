Частные электросамокаты в России получат номера и маячки

По информации из «Парламентской газеты», представитель Комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Артем Шейкин сообщил о введении двойного контроля за электросамокатами. Владельцам предстоит ставить свои транспортные средства на учет и получать специальные учетные номера и радиочастотные маячки для отслеживания их местоположения.

Планируется создание реестра средств индивидуальной мобильности, что позволит автоматически фиксировать правонарушения и идентифицировать нарушителей. Предложены также изменения в штрафные санкции для электросамокатчиков, направленные на повышение ответственности за нарушения правил использования таких транспортных средств.