Чат-бот Александра поможет проверить баланс карты «Тройка»

Для этого достаточно спросить у виртуального помощника о статусе карты и указать номер телефона, к которому она привязана. После подтверждения через код из SMS бот покажет баланс «Кошелька», действующие билеты и запланированные пополнения.

Как пояснил заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов, функция доступна в соцсетях, мессенджерах, на сайте и в приложении метрополитена. Важное условие — карта должна быть заранее привязана в личном кабинете приложения «Метро Москвы».

Новый сервис продолжает курс на цифровизацию транспортных услуг. По словам Ликсутова, это упрощает жизнь пассажирам, экономя их время. Ранее чат-бот Александра уже помогал москвичам с другими вопросами о работе общественного транспорта.