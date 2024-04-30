Чат-бот Московского метро ответил на 7 млн вопросов пассажиров

Александра круглосуточно отвечает на вопросы пользователей о метро, МЦК, МЦД, наземном транспорте, парковках, велосипедах, самокатах и других транспортных темах. С ним можно связаться в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», «Парковки России», в Telegram, ВКонтакте и на сайтах метро и Мосгортранса.

Победа в CX World Awards — это очередное признание эффективности работы чат-бота. Ранее он уже становился победителем премий «Хрустальная гарнитура», журнала «Интеллектуальные транспортные системы России» и Digital Leaders.