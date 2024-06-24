В России
Опубликовано 24 июня 2024, 16:54
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Чат-бот на портале поставщиков Москвы обработал почти 180 тысяч обращений

С 2020 года
На столичном портале поставщиков Москвы успешно работает чат-бот, который с осени 2020 года обработал почти 180 тысяч обращений. Он предоставляет пользователю оперативную помощь по вопросам регистрации, участия в закупках и добавлению продукции.
Чат-бот на портале поставщиков Москвы обработал почти 180 тысяч обращений

© Ferra.ru

Директор Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что сервис значительно упрощает ориентацию на платформе, обеспечивая быстрый доступ к необходимой информации.

Чат-бот автоматически обрабатывает до 80% запросов, связанных с функционалом портала. В случае нестандартных ситуаций специалисты присоединяются к общению, что позволяет расширять базу знаний и повышать качество консультаций. Пользователи могут получить подробную информацию и помощь, используя удобный интерфейс чат-бота, который активируется через специальную иконку на портале.

Запущенный в 2013 году портал поставщиков автоматизирует закупки малого объема, объединяя более 330 тысяч поставщиков и заказчиков из 40 регионов России. Ежедневно на платформе заключается около 1,5 тысячи контрактов.