Чат-бот на портале поставщиков Москвы обработал почти 180 тысяч обращений

Директор Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что сервис значительно упрощает ориентацию на платформе, обеспечивая быстрый доступ к необходимой информации.

Чат-бот автоматически обрабатывает до 80% запросов, связанных с функционалом портала. В случае нестандартных ситуаций специалисты присоединяются к общению, что позволяет расширять базу знаний и повышать качество консультаций. Пользователи могут получить подробную информацию и помощь, используя удобный интерфейс чат-бота, который активируется через специальную иконку на портале.

Запущенный в 2013 году портал поставщиков автоматизирует закупки малого объема, объединяя более 330 тысяч поставщиков и заказчиков из 40 регионов России. Ежедневно на платформе заключается около 1,5 тысячи контрактов.