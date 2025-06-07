Чат-бот поможет российским студентам справляться со стрессом

Новый сервис, который запустят в Telegram к началу учебного года, использует проверенные психологические методики. Пользователям сначала предлагается пройти тест из семи вопросов для оценки уровня стресса и тревожности. На основе результатов система подбирает индивидуальные упражнения для снятия напряжения.

Разработчики объясняют, что чат-бот предлагает шесть видов тренингов. Они помогают снизить эмоциональное напряжение, восстановить энергию и повысить чувствительность к положительным стимулам. В основе методики лежит аутогенная тренировка, адаптированная для цифрового формата.

Профессор Сеченовского университета Леонид Сыркин отметил, что главное преимущество сервиса — доступность помощи в любое время. Чат-бот использует природные звуки и образы, которые помогают психике выработать механизмы быстрого расслабления.