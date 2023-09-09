Чат-бот с ИИ Яндекса оказался лучше ChatGPT

В интервью РИА «Новости» Масюк заявил, что их базовая модель уверенно превосходит ChatGPT 3.5 по ответам на русском языке и порой дает более качественные ответы, чем ChatGPT 4. Он добавил, что пока они не догнали ChatGPT 4, но это вопрос времени.

Кроме того, Масюк отметил, что они постоянно сравнивают свою нейронную сеть с ChatGPT. Однако однозначно сказать, кто из них впереди, нельзя, так как каждая модель в зависимости от задачи может иметь преимущества в разных областях.

В мае этого года «Яндекс» выпустил нейросеть YandexGPT, предназначенную для создания чат-ботов, интеллектуальных помощников, генерации текстов, структурирования и обобщения текстовой информации, решения различных бизнес-задач. В начале сентября была представлена версия YandexGPT 2, способная решать больше задач и давать более точные ответы на запросы пользователей.