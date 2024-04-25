Чеченский университет станет экологически чистым

Проректор университета по науке, инновациям и цифровой трансформации, Апти Хасухаджиев, подчеркнул, что одной из главных целей университета является углеродная нейтральность. Для достижения этой цели планируется высадить на территории университета 30 гектаров деревьев павлонии, которая эффективно поглощает углерод. Также введены участки экологического животноводства и посажены травосмеси, способствующие снижению углеродного следа.

Проректор отметил, что благоприятные условия в регионе способствуют достижению поставленной цели, так как отсутствует крупное производство, которое могло бы негативно влиять на экологические усилия университета. Сейчас проводится анализ углеродного следа всех процессов в университете, включая деятельность студентов, преподавателей и использование энергии. Если результаты покажут отрицательное или нулевое значение, университет сможет подтвердить свою углеродную нейтральность.