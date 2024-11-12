В России
Опубликовано 12 ноября 2024, 17:37
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Челябинск первым в России откажется от обслуживания в МФЦ по паспорту

До конца 2024 года
Челябинская область станет первым регионом России, где жители смогут пользоваться услугами МФЦ без паспорта, благодаря внедрению биометрических технологий. Этот сервис будет запущен до конца 2024 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Челябинск первым в России откажется от обслуживания в МФЦ по паспорту

© Ferra.ru

До конца года биометрия будет доступна в трех пилотных регионах: Челябинской, Липецкой и Ленинградской областях, но первыми услугу получат жители Челябинской области. Технология биометрической идентификации будет использоваться как дополнительная опция, а не замена традиционных методов. Каждый гражданин сможет выбрать, как он хочет получить услугу — с паспортом или по биометрии.

Для пользователей Единой биометрической системы откроется широкий спектр услуг, включая получение разрешений на строительство и оформление мер социальной поддержки. Этот шаг стал продолжением развития биометрических сервисов, таких как проход по биометрии в метрополитене Казани и в Дом правительства.

Вице-премьер отметил, что в ближайшее время аналогичные сервисы будут внедряться в других крупных городах, таких как Нижний Новгород и Самара.