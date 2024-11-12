Челябинск первым в России откажется от обслуживания в МФЦ по паспорту

До конца года биометрия будет доступна в трех пилотных регионах: Челябинской, Липецкой и Ленинградской областях, но первыми услугу получат жители Челябинской области. Технология биометрической идентификации будет использоваться как дополнительная опция, а не замена традиционных методов. Каждый гражданин сможет выбрать, как он хочет получить услугу — с паспортом или по биометрии.

Для пользователей Единой биометрической системы откроется широкий спектр услуг, включая получение разрешений на строительство и оформление мер социальной поддержки. Этот шаг стал продолжением развития биометрических сервисов, таких как проход по биометрии в метрополитене Казани и в Дом правительства.

Вице-премьер отметил, что в ближайшее время аналогичные сервисы будут внедряться в других крупных городах, таких как Нижний Новгород и Самара.