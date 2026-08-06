Челябинская область стала лидером цифровой трансформации в России

Опубликовано 06 августа 2026, 14:541 мин.
Челябинская область стала лидером цифровой трансформации в РоссииРегион вошел в число лидеров по ИИ-решениям
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что регион занял первое место в рейтинге цифровой трансформации среди всех субъектов РФ по итогам первого полугодия 2026 года. Во втором квартале область разделила первенство с Московской областью по числу реализованных решений на базе искусственного интеллекта (ИИ), размещенных на портале «Цифровой регион», пишет ТАСС.
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