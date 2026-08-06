Челябинская область стала лидером цифровой трансформации в России

Жители могут получать 89 массовых социально значимых услуг в электронном виде. Более 78% записей к врачу делаются дистанционно, через чат-бота. Онлайн доступны собрания собственников в ЖКХ, оплата коммунальных услуг, запись в спортсекции.

Через Платформу обратной связи отправлено около 90,5 тысячи сообщений по вопросам медицины, дорог, благоустройства, сообщили в Министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития региона.