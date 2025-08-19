Челябинские заводы внедрят технологии бережливого производства

Опубликовано 19 августа 2025, 17:581 мин.
Челябинские заводы внедрят технологии бережливого производстваЧто поможет выйти на новые рынки
В Фонде развития промышленности Челябинской области сообщили, что два предприятия — Завод технологической оснастки и «Соединительные отводы трубопроводов» — начали внедрение бережливых технологий на своих производствах. Проект рассчитан на три года и должен помочь компаниям расширить присутствие на рынке.
Специалисты Регионального центра компетенций, созданного при Фонде развития промышленности Челябинской области, проводят обучение сотрудников предприятий. В течение полугода эксперты будут работать непосредственно на производственных площадках, помогая освоить новые методы организации труда.
На Заводе технологической оснастки изменения коснутся участка по выпуску шиберных задвижек. Предприятие «Соединительные отводы трубопроводов» модернизирует производство стальных отводов для труб диаметром 720 мм.
После шестимесячного обучения предприятия продолжат внедрение технологий самостоятельно в течение 2,5 лет. При необходимости они смогут обращаться за консультациями в Региональный центр компетенций.