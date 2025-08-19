Челябинские заводы внедрят технологии бережливого производства

Специалисты Регионального центра компетенций, созданного при Фонде развития промышленности Челябинской области, проводят обучение сотрудников предприятий. В течение полугода эксперты будут работать непосредственно на производственных площадках, помогая освоить новые методы организации труда.

На Заводе технологической оснастки изменения коснутся участка по выпуску шиберных задвижек. Предприятие «Соединительные отводы трубопроводов» модернизирует производство стальных отводов для труб диаметром 720 мм.

После шестимесячного обучения предприятия продолжат внедрение технологий самостоятельно в течение 2,5 лет. При необходимости они смогут обращаться за консультациями в Региональный центр компетенций.