Челябинский завод импортозаместил детали в автоприцепах

Для решения проблемы завод наладил собственные разработки и испытания, а также заключил партнерства с производителями из России и Белоруссии. Это позволило обеспечить стабильное производство и предсказуемую работу техники.

Среди замененных компонентов — опорные устройства, удерживающие полуприцепы без тягача. Вместо иностранных шин теперь используются изделия Нижнекамского и Ярославского заводов. Поставки шкворней наладила компания «Роскар».

Импортозамещение шло в сотрудничестве с предприятиями Камского автокластера, включая резидентов технопарка «Мастер» в Набережных Челнах. С их участием производят тормозные системы, литейные детали и другие элементы конструкции.

Завод также приобрел высокоточное оборудование для изготовления поворотных осей, нашел российских поставщиков контейнерных замков и систем ABS и EBS. Металл и краску, как уточнили на предприятии, уже давно закупают у отечественных производителей.