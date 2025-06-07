В России
Опубликовано 07 июня 2025, 23:54
1 мин.

Челябинский завод импортозаместил детали в автоприцепах

Производство адаптировали под российских и белорусских поставщиков
На Челябинском машиностроительном заводе автомобильных прицепов завершили замену комплектующих из недружественных стран. После введения санкций предприятие столкнулось с трудностями в поставках европейских компонентов, необходимых для выпуска тяжелых автоприцепов.
Челябинский завод импортозаместил детали в автоприцепах

© Ferra.ru

Для решения проблемы завод наладил собственные разработки и испытания, а также заключил партнерства с производителями из России и Белоруссии. Это позволило обеспечить стабильное производство и предсказуемую работу техники.

Среди замененных компонентов — опорные устройства, удерживающие полуприцепы без тягача. Вместо иностранных шин теперь используются изделия Нижнекамского и Ярославского заводов. Поставки шкворней наладила компания «Роскар».

Импортозамещение шло в сотрудничестве с предприятиями Камского автокластера, включая резидентов технопарка «Мастер» в Набережных Челнах. С их участием производят тормозные системы, литейные детали и другие элементы конструкции.

Завод также приобрел высокоточное оборудование для изготовления поворотных осей, нашел российских поставщиков контейнерных замков и систем ABS и EBS. Металл и краску, как уточнили на предприятии, уже давно закупают у отечественных производителей.