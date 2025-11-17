Опубликовано 17 ноября 2025, 23:381 мин.
Челябинское предприятие создало навигационную станцию «Космос-2»Устройство работает с GPS и ГЛОНАСС для мониторинга объектов
Челябинское производственное объединение «Компас» разработало станцию мониторинга и регистрации данных глобальной навигационной системы «Космос-2». Изделие предназначено для приема и обработки сигналов от спутников GPS и ГЛОНАСС, а также для хранения информации о местоположении, скорости и времени движения объектов.
Особенностью разработки стало применение многоядерного микропроцессора, который объединяет функции транзисторов, логических ячеек и ячеек памяти. Конструкция также включает программируемые логические интегральные схемы. Эти технические решения обеспечивают устройству повышенную энергоэффективность и надежность при уменьшенных габаритах.
Новая разработка поддержана Фондом развития промышленности Челябинской области, который выделил грант на возмещение части расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Новая станция относится к проектам импортозамещения и рассчитана на использование в авиации и смежных отраслях, где важно иметь независимые от иностранных технологий решения.