Челябинское предприятие создало навигационную станцию «Космос-2»

Особенностью разработки стало применение многоядерного микропроцессора, который объединяет функции транзисторов, логических ячеек и ячеек памяти. Конструкция также включает программируемые логические интегральные схемы. Эти технические решения обеспечивают устройству повышенную энергоэффективность и надежность при уменьшенных габаритах.

Новая разработка поддержана Фондом развития промышленности Челябинской области, который выделил грант на возмещение части расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Новая станция относится к проектам импортозамещения и рассчитана на использование в авиации и смежных отраслях, где важно иметь независимые от иностранных технологий решения.