Чем удивит новейший поезд для метро Москвы

Чем удивит новейший поезд для метро МосквыИнтерьером салона, например
Столичный Дептранс в своем Telegram - канале сообщил, что на заводе «Метровагонмаш» под Москвой в полном идет сборка первого поезда новой модификации «Москва-2020». Специалисты уже заняты установкой салона для первого состава, который в скором времени будет пройден через большую программу испытаний в метро.
© Ferra.ru
В сообщение отмечается, что новая модификация «Москвы-2020» обзавелась несколькими значимыми изменениями. Среди них — обновленный дизайн маски поезда и интерьера салона, выбранный самими пассажирами. Также в поезде удобно размещены разъемы для зарядки телефонов, увеличена ширина пассажирских мест и установлены аппарели для маломобильных пассажиров в головных вагонах.
Планируется, что после успешных испытаний первый состав выйдет на Замоскворецкую линию в начале следующего года.