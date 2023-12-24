Чем удивит новейший поезд для метро Москвы

В сообщение отмечается, что новая модификация «Москвы-2020» обзавелась несколькими значимыми изменениями. Среди них — обновленный дизайн маски поезда и интерьера салона, выбранный самими пассажирами. Также в поезде удобно размещены разъемы для зарядки телефонов, увеличена ширина пассажирских мест и установлены аппарели для маломобильных пассажиров в головных вагонах.

Планируется, что после успешных испытаний первый состав выйдет на Замоскворецкую линию в начале следующего года.