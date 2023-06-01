Чем заменят вертолет в труднодоступных районах России

Российские беспилотники в будущем смогут достойно заменить вертолеты в доставке грузов в труднодоступные регионы России, заявил управляющий директор центра развития системы технологических конкурсов Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы Юрий Молодых.

Однако пока беспилотников изготавливается немного. Запуск массовое производства дронов и снятие мешающих их эксплуатации барьеров значительно снизит стоимость их полетов, прогнозирует Молодых. запустится массовое производство дронов. Ближайшая перспектива широкого использования беспилотников связана именно с доставкой больших грузов, подчеркивает эксперт.

Это позволит, по его мнению, решить проблему доставки грузов и продуктов питания в труднодоступные места России — перелеты вертолетов дороги и стоят больших денег.